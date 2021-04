Embiid batte Towns, Melli doppia cifra da titolare

12/19

UTAH JAZZ-ORLANDO MAGIC 137-91 | Nella storia della NBA non era mai capitato di assistere a tre vittorie di oltre 40 punti nella stessa sera, così come non era mai capitato che una squadra segnasse 18 triple in un solo tempo come fatto dai Jazz. La sfida con Orlando serve giusto per aggiornare i record di franchigia: 22esima vittoria casalinga consecutiva, la nona complessiva in questo scorcio di stagione, con 22 punti per Donovan Mitchell e nessun giocatore sopra i 24 minuti di utilizzo

