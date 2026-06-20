La guardia dei Memphis Grizzlies Kentavious Caldwell-Pope ha deciso di esercitare l’opzione in suo favore da 21.6 milioni di dollari per la stagione 2026-27, rimandando così la free agency alla prossima stagione. È possibile comunque che il giocatore venga scambiato in questa off-season dopo una stagione difficile in Tennessee

Nell’estate del 2024 il veterano Kentavious Caldwell-Pope era stato uno dei colpi dell’estate degli Orlando Magic, firmando un triennale da 66 milioni di dollari complessivi con la franchigia della Florida con una player option sull’ultima stagione. Il rendimento del campione NBA con i Lakers e i Nuggets però non è stato del livello sperato, portando alla cessione ai Memphis Grizzlies nella passata stagione e a un’annata piuttosto anonima in Tennessee, chiudendo a 8.4 punti di media in 21.3 minuti in 51 partite (complice un’operazione chirurgica al mignolo a febbraio che ha concluso presto la sua stagione) che rappresentano le sue cifre più basse dal suo anno da rookie.