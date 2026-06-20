La guardia dei Memphis Grizzlies Kentavious Caldwell-Pope ha deciso di esercitare l’opzione in suo favore da 21.6 milioni di dollari per la stagione 2026-27, rimandando così la free agency alla prossima stagione. È possibile comunque che il giocatore venga scambiato in questa off-season dopo una stagione difficile in Tennessee
Nell’estate del 2024 il veterano Kentavious Caldwell-Pope era stato uno dei colpi dell’estate degli Orlando Magic, firmando un triennale da 66 milioni di dollari complessivi con la franchigia della Florida con una player option sull’ultima stagione. Il rendimento del campione NBA con i Lakers e i Nuggets però non è stato del livello sperato, portando alla cessione ai Memphis Grizzlies nella passata stagione e a un’annata piuttosto anonima in Tennessee, chiudendo a 8.4 punti di media in 21.3 minuti in 51 partite (complice un’operazione chirurgica al mignolo a febbraio che ha concluso presto la sua stagione) che rappresentano le sue cifre più basse dal suo anno da rookie.
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Sei free agent sottovalutati da tenere d’occhio
Anche per questo rendimento scarso KCP ha deciso di esercitare la player option da 21.6 milioni di dollari per il suo ultimo anno di contratto, rimandando così al 2027 la free agency. Non è comunque detto che il suo futuro sia ancora in Tennessee, dove i Grizzlies dopo le cessioni di Desmond Bane (proprio nello scambio che ha portato Caldwell-Pope a Memphis) e Jaren Jackson Jr. (a Utah lo scorso febbraio) vogliono cominciare una ricostruzione di cui il 33enne non dovrebbe fare parte, così come nemmeno Ja Morant. Per questo ci si può attendere che il suo contratto in scadenza possa essere usato come pedina di scambio in una trade nel corso dell'estate.