La vittoria contro Detroit allontana soltanto in parte i fantasmi che aleggiano attorno alla panchina dell’allenatore della squadra californiana, che dopo 15 stagioni vuole tornare a giocare in post-season: coach Walton, al terzo anno sulla panchina dei Kings, potrebbe essere allontano nel caso in cui Sacramento non riesca a combattere per uno dei primi otto posti a Ovest

La pressione attorno a Luke Walton sta già montando dopo un mese dall’inizio della regular season. Di nuovo. La vittoria dei Kings contro i Pistons ha interrotto una striscia di quattro sconfitte in fila che ha già fatto storcere il naso alla dirigenza, intenzionata a porre fine all’assenza playoff di Sacramento che va avanti già da 15 stagioni: appare evidente, stando a quanto raccontato da The Athletic, che l’allenatore dei Kings non avrà lo stesso margine di manovra per cambiare le cose in corsa come accaduto - senza risultati - la scorsa stagione. Al suo terzo anno in California, la posizione di coach Walton è per la prima volta seriamente in discussione. A inizio 2021 bastarono sette vittorie in otto gare per rassicurare la dirigenza che vide degli sprazzi di crescita in una squadra che poi naufragò malamente nell’inseguimento alla post-season. La passata primavera però lo spogliatoio era ancora con Walton e il suo rapporto d’amicizia con il GM Monte McNair (al suo primo anno in quel ruolo) gli permise di sopravvivere e ottenere la conferma. Il suo contratto, in scadenza nel 2023, è da 11.5 milioni complessivi per i prossimi due anni.