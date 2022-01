La leggenda NBA James Worthy in esclusiva per skysport.it presenta la sfida dell’NBA Sundays, da seguire in diretta su Sky Sport NBA e in streaming aperto a tutti sul sito di Sky Sport a partire dalle 19. Il tre volte campione NBA ha fatto il punto sulla stagione dei gialloviola finora, sull’inserimento di Russell Westbrook, sulle colpe di Frank Vogel e su chi sia il più forte giocatore in NBA, con un’opinione molto precisa su Danilo Gallinari

James Worthy è stato inserito senza alcuna discussione tra i 75 più grandi giocatori di sempre , ma a differenza di altri non è sparito dalle scene. Anzi, per i tifosi dei Los Angeles Lakers è un volto ben noto, essendo uno degli opinionisti dell’emittente locale che trasmette le partite dei gialloviola quando non vengono mandate in onda in tv nazionale su ESPN o TNT. E proprio per presentare la prossima partita dei Lakers — la sfida agli Atlanta Hawks da seguire in diretta dalle 19 su Sky Sport NBA e in streaming aperto a tutti su SkySport.it — il tre volte campione NBA ha risposto a qualche domanda in esclusiva per il sito di Sky Sport. Worthy non ha girato attorno ai problemi dei gialloviola, specialmente nella metà campo difensiva ("Hanno scambiato il cuore della loro difesa, erano al top e ora sono nei bassifondi della lega") e l’inserimento di Russell Westbrook ("Nessuno ha fatto più fatica di lui"), mentre continua a mantenere fiducia nel lavoro di Frank Vogel ("Probabilmente preferirebbe riavere Caruso"). Infine un voto a pari-merito tra LeBron James e Kevin Durant come miglior giocatore della NBA , con una battuta su Danilo Gallinari.

approfondimento

Hawks-Lakers oggi alle 19 in streaming su Sky

Dopo avere cominciato con ambizioni da titolo, i Lakers stanno trovando grandi difficoltà in questa stagione. Si aspettava che fossero una squadra al 50% a questo punto della stagione?

"No, mi aspettavo che fossero molto più in alto di dove sono, considerando i giocatori che sono arrivati in estate a partire da Russell Westbrook. Mi aspettavo di meglio, ma sfortunatamente non sono riusciti a trovare alcuna sinergia. La difesa manca totalmente, ma quando scambi giocatori che danno identità difensiva come Alex Caruso, Kentavious Caldell-Pope, Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, e anche Dennis Schröder, ne perdi un po’ il cuore. E una volta che l’hanno perso, non sono più stati in grado di ritrovarlo. Erano una delle migliori squadre difensive della NBA mentre ora sono nei bassifondi: questa è la questione più importante".

Ci sono altre motivazioni per questo andamento?



"Ovviamente gli infortuni hanno avuto un peso, non sono riusciti a schierare Kendrick Nunn neanche per una partita ed era stato un’aggiunta importante in off-season. Poi anche Anthony Davis ha saltato un mese di partite, Trevor Ariza è appena tornato… Ma non può essere una scusa: tutte le squadre hanno avuto a che fare con delle assenze in questa stagione".