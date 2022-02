Siamo ormai giunti oltre la pausa per l’All-Star Game, eppure di Zion Williamson non c’è ancora traccia. Stando alle ultime notizie il giocatore dei New Orleans Pelicans sta proseguendo la sua riabilitazione a Portland, ma anche il capo della dirigenza della squadra David Griffin nel comunicare questa notizia ha utilizzato per ben tre volte l’avverbio "anecdotally", cioè "stando a quello che si dice". Segno che qualcosa nella comunicazione tra la squadra e il giovane All-Star si è rotto. Secondo quanto scritto da Christian Clark del Times-Picayune, alla base di tutto ci sarebbe proprio la rottura tra Williamson e Griffin: "Il distacco che Williamson ha mostrato verso i Pelicans è per una mancanza di fiducia. Specificatamente, c’è una frattura: da una parte Williamson e chi gli sta intorno, dall’altra Griffin. E i primi non si fidano del secondo, ritenendolo sleale". La slealtà di Griffin era stata citata anche da J.J. Redick al momento del suo addio ai Pelicans lo scorso anno, ma sempre lo stesso veterano (ora diventato personalità nel mondo dei media) ha raccontato di come anche Zion abbia parecchie colpe, sia per la gestione del suo corpo che per il suo atteggiamento nei confronti dei compagni. Come si risolverà la vicenda? Al momento il rientro in campo di Williamson non è neanche in programma, ma a fine anno ci sarà già uno snodo fondamentale quando i Pelicans potranno offrirgli un’estensione di contratto al massimo salariale. Ma si possono fidare — o al contrario: Zion si fiderà di loro?