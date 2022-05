Golden State vince e torna alle Finals, Curry MVP

6/9

In casa Mavs rimane il rammarico per una partita scappata via già nel primo tempo, nel quale Doncic fatica come non mai. All’intervallo infatti lo sloveno è a quota 6 punti con 2/12 al tiro, la peggior frazione di gioco della sua giovane carriera ai playoff, e pur realizzando 22 punti nella ripresa il vantaggio degli Warriors è ormai troppo ampio per essere colmato. Alla fine gli servono 28 tiri (10 a segno e 3/13 da tre) per realizzare 28 punti, a cui aggiunge 9 rimbalzi e 6 assist concludendo così la sua quarta stagione in NBA