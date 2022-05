Curry vince il primo trofeo Magic Johnson come MVP

Pur non giocando la sua miglior partita in gara-5 contro Dallas, Steph Curry è stato nominato come MVP della Western Conference, portando a casa il primo trofeo intitolato a Magic Johnson per il miglior giocatore dei playoff a ovest. A deciderlo sono stati nove membri dei media che hanno votato a fine partita

Sul metaforico caminetto di casa Curry non c’è più molto spazio, dati i tre titoli di campione NBA e i due MVP vinti nella sua già illustre carriera. Ma da qualche parte dovrà trovare posto anche per un nuovissimo trofeo, di cui è stato il primo vincitore inaugurale: alla fine di gara-5 infatti il leader dei Golden State Warriors è stato votato come MVP della Western Conference da un gruppo di 9 giornalisti, vincendo così il primo trofeo Magic Johnson. Curry è stato immediatamente abbracciato e sollevato dai suoi compagni di squadra (in particolare Draymond Green) quando gli è stato consegnato il premio dal suo ex compagno di squadra Shaun Livinston, frutto di una serie finale contro Dallas da 23.8 punti, 6.6 rimbalzi e 7.4 assist attirando su di sé le attenzioni della difesa dei Mavs e liberando spazio per gli altri, come dimostrano i 28 passaggi vincenti delle ultime tre partite dopo aver torturato i texani nelle prime gare della serie (21 punti in gara-1, 32 in gara-2 e 31 in gara-3). Anche Magic Johnson dopo la partita si è congratulato con lui per aver vinto il primo premio della storia.