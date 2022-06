Golden State-Boston, stanotte gara-2 alle 2 su Sky

Dopo la super rimonta di Boston in gara-1, le Finals si riaccendono per la seconda partita in casa dei Golden State Warriors, chiamati a una pronta risposta per pareggiare i conti nella serie. Si comincia alle 2.00 in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Golden State-Boston, atto secondo. Dopo le emozioni di gara-1, vinta dai Celtics in rimonta con un quarto periodo da 40-16, le NBA Finals riaccendono i riflettori sul Chase Center, dove è tutto pronto per gara-2 della serie finale della stagione 2021-22. I padroni di casa sono chiamati a una pronta risposta, dopo aver sprecato 12 lunghezze di vantaggio in apertura di quarto periodo come non era mai accaduto nella storia delle finali: Steph Curry e compagni sono apparsi fiduciosi alla vigilia della partita, convinti che i primi tre quarti siano più rappresentativi di quello che sono in grado di fare rispetto all’ultimo, ma è chiaro che per loro gara-2 diventa di importanza capitale per evitare di andare a Boston sotto 0-2 nella serie. Al contrario, i Celtics approcciano gara-2 con la leggerezza di chi ha già "fatto il suo" strappando il fattore campo in gara-1, permettendosi di non spingere sull’acceleratore al massimo e rimanere anche solo a distanza fino al quarto periodo, per poi vedere se la pressione che inevitabilmente Golden State sentirà può dare loro delle opportunità da sfruttare. Sicuramente Jayson Tatum non tirerà male come in gara-1 (3/17), anche se è possibile che la squadra di coach Ime Udoka non ripeta le 21 triple segnate di squadra, di cui 15 firmate dai decisivi Al Horford, Derrick White e Marcus Smart. Ma Boston può contare sulla miglior difesa della lega e, dopo un primo quarto in cui hanno subito sei triple da Steph Curry, hanno cambiato marcia lasciandone solo una alla stella avversaria e costringendo gli avversari anche a cinque minuti consecutivi senza punti, all’interno del parziale di 17-0 che ha spezzato in due la partita.