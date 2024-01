Golden State cade ancora, Boston travolge Miami

Steph Curry perde palla nel finale punto a punto e Golden State cade ancora in casa contro Sacramento. I Celtics travolgono gli Heat a Miami, Minnesota vince a Brooklyn e i Jazz passano a Washington. Vittorie importanti per New York contro Denver e per Indiana su Philadelphia, i Lakers battono i Bulls. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA

