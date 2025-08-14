Team USA, servono forze fresche per Los Angeles 2028: i possibili giovani rinforzi

Il ricordo della medaglia d’oro vinta poco più di un anno fa a Parigi è ancora fresco, ma confermarsi a Los Angeles 2028 potrebbe non essere affatto semplice per gli Stati Uniti. Tra gli altri LeBron James, Steph Curry e Kevin Durant non potranno esserci per limiti d’età e la squadra avrà bisogno di una robusta iniezione di forze fresche. ‘CBS’ ha quindi provato a immaginare chi, tra i tanti giovani talenti del basket a stelle e strisce, potrebbe vestire la maglia di Team USA alle prossime Olimpiadi