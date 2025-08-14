Team USA, servono forze fresche per Los Angeles 2028: i possibili giovani rinforzi
Il ricordo della medaglia d’oro vinta poco più di un anno fa a Parigi è ancora fresco, ma confermarsi a Los Angeles 2028 potrebbe non essere affatto semplice per gli Stati Uniti. Tra gli altri LeBron James, Steph Curry e Kevin Durant non potranno esserci per limiti d’età e la squadra avrà bisogno di una robusta iniezione di forze fresche. ‘CBS’ ha quindi provato a immaginare chi, tra i tanti giovani talenti del basket a stelle e strisce, potrebbe vestire la maglia di Team USA alle prossime Olimpiadi
- Per vincere l’oro a Parigi ci sono volute le magie dei super veterani alla loro ultima avventura olimpica, decisivi sia in semifinale con la Serbia che nella sfida per loro con i padroni di casa della Francia, e tra tre anni a Los Angeles gli Stati Uniti si dovranno di nuovo confrontare con un una concorrenza agguerritissima. Ecco perché, per tornare sul gradino più alto del podio, sarà necessario trovare sostituti all’altezza per i vari James, Curry e Durant