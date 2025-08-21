NBA, Flagg sarà rookie dell’anno? Ecco chi potrebbe superare la stella dei Mavs
È stato scelto alla primissima posizione dell’ultimo Draft, è considerato da molti come un talento generazionale sulla scia di LeBron James o Victor Wembanyama e, secondo molti addetti ai lavori, nella prossima stagione sarà il grande favorito per il premio di rookie dell’anno. Cooper Flagg, però, per aggiudicarsi il premio dovrà superare una concorrenza con nomi molto interessanti. ‘ESPN’ ha provato a mettere in fila gli altri esordienti che potrebbero dare del filo da torcere alla nuova stella di Dallas
- Un po’ come successo per LeBron James e Victor Wembanyama, Cooper Flagg viene considerato il favoritissimo al premio di rookie dell’anno, ma per vincerlo davvero il nuovo giocatore simbolo dei Mavs dovrà fare bene e sperare che tra i giocatori scelti dopo di lui al Draft non ci sia qualcuno in grado di fare il vero e proprio exploit
- Non hanno l’hype che accompagna Flagg, ma il talento a loro disposizione e lo spazio che con ogni probabilità troveranno nelle rispettive squadre potrebbe lanciarli nella corsa a rookie dell’anno
- Partono in terza fila, ma potrebbero anche operare un sorpasso clamoroso sul resto della concorrenza se dovessero trovare fin da subito il passo giusto
- E se invece a vincere la corsa per il premio di rookie dell’anno fosse un nome a sorpresa?