È stato scelto alla primissima posizione dell’ultimo Draft, è considerato da molti come un talento generazionale sulla scia di LeBron James o Victor Wembanyama e, secondo molti addetti ai lavori, nella prossima stagione sarà il grande favorito per il premio di rookie dell’anno. Cooper Flagg, però, per aggiudicarsi il premio dovrà superare una concorrenza con nomi molto interessanti. ‘ESPN’ ha provato a mettere in fila gli altri esordienti che potrebbero dare del filo da torcere alla nuova stella di Dallas