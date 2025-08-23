L’estate dei Celtics è stata all’insegna dei cambiamenti al roster con in mente un obiettivo chiaro: ridurre il corposissimo monte stipendi ereditato dalla scorsa stagione. E dopo essersi liberati di Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, Boston potrebbe non aver ancora finito l’opera di demolizione della squadra campione nel 2024. ‘Bleacher Report’ ha quindi immaginato una trade a tre squadre con Raptors e Nets che permetterebbe ai biancoverdi di liberare altro spazio salariale