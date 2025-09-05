Eurobasket e alle tante stelle NBA coinvolte nelle sfide a eliminazione diretta che inizieranno domani, il mercato non si ferma. E non si fermano i Lakers, che stando a ‘Bleacher Report’ starebbero valutando la possibilità di portare sulla sponda gialloviola di Los Angeles un’altra stella accanto a Luka Doncic e LeBron James. E per riuscirci potrebbero mettere in piedi una trade a tre squadre
- Che i Lakers vogliano affidare il loro presente e il loro futuro nelle mani di Luka Doncic non è certo un segreto, e il ricchissimo prolungamento del contratto concessogli a inizio agosto ha solo confermato la centralità dello sloveno nel progetto gialloviola
- Partendo dal presupposto che LeBron James rimanga un punto fermo della squadra, almeno per la prossima stagione, l’impressione è che per competere davvero con le corazzate della Western Conference come Oklahoma City, Denver e Houston i Lakers necessitino di una terza stella a roster. E per provare a portarsela a casa potrebbero essere costretti a cedere pezzi pregiati molto amati su quella sponda di Los Angeles
- Con le regole attuali del mercato, effettuare uno scambio che porti a una stella non è affatto semplice. Probabile, quindi, che qualora i Lakers volessero davvero esplorare la possibilità di portare a Los Angeles un All-Star, dovrebbero coinvolgere almeno altre due squadre. E Utah e Miami, per motivi e con obiettivi ben diversi tra loro, potrebbero essere interessate a sedersi al tavolo
- Lauri Markkanen
- Terry Rozier
- Rui Hachimura
- Gabe Vincent
- Dalton Knecht
- Una prima scelta al Draft 2026 (dai Lakers)
- Una prima scelta al Draft 2031 (dai Lakers)
- Una prima scelta al Draft 2031 (dagli Heat)
- Austin Reaves
- Svi Mykhailiuk
- Per quanto Reaves sia amato sia dal coaching staff che dai compagni, per tacere dell’affetto espresso a più riprese da parte dei tifosi gialloviola, l’impressione è che non sia il compagno ideale di backcourt per Doncic e che, allo stesso tempo, sia l’unica carta di valore che i Lakers potrebbero giocarsi al tavolo dell’eventuale trade per una stella. E Markkanen potrebbe invece essere una delle poche stelle disponibili sul mercato, oltre a rappresentare un compagno di pick and pop molto promettente per Doncic
- Qualche contratto di cui farsi carico, un talento giovane come Knecht che sembra fatto apposta per giocare con quella maglia e scelte ai futuri Draft. Ai Jazz una trade del genere potrebbe andare a genio, anche perché la presenza di Markkanen all’interno di una squadra in piena ricostruzione non ha davvero alcun senso
- Il contratto di Rozier pesa sul salary cap degli Heat, che con questa trade potrebbero liberarsi di quello che è diventato a tutti gli effetti un peso morto e quindi aggiungere al roster un giocatore come Reaves, che sembra più che mai adatto per inserirsi nell’idea di basket praticata da coach Erik Spoelstra e porterebbe in dote una buona dose di talento offensivo, che a Miami serve come l’aria