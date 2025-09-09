Le stelle della NBA hanno ormai da tempo scarpe da gioco tutte dedicate a loro, mentre a tutti gli altri giocatori tocca scegliere quali indossare tra quelle firmate dai colleghi più affermati. ‘HoopsHype’ ha quindi provato a mettere in fila le scarpe più gettonate nella scorsa stagione e in cima alla classifica ci sono i modelli che portano il nome di una leggenda indimenticabile