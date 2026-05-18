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NBA, SGA supera le leggende: ora ha più premi di MVP di Kobe, Shaq e Durant

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Ieri Shai Gilgeous-Alexander ha vinto il suo secondo premio di MVP di fila, raggiungendo così leggende come Steph Curry e Tim Duncan ma superandone anche molte altre, a cominciare da Kobe Bryant, Shaquille O’Neal e Kevin Durant. Il canadese, insomma, a 27 anni è già nella storia della NBA e ora punta anche a vincere il suo secondo titolo con i Thunder

GILGEOUS-ALEXANDER SI CONFERMA MVP: BATTUTI JOKIC E WEMBANYAMA

 

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