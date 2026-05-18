Ieri Shai Gilgeous-Alexander ha vinto il suo secondo premio di MVP di fila, raggiungendo così leggende come Steph Curry e Tim Duncan ma superandone anche molte altre, a cominciare da Kobe Bryant, Shaquille O’Neal e Kevin Durant. Il canadese, insomma, a 27 anni è già nella storia della NBA e ora punta anche a vincere il suo secondo titolo con i Thunder
GILGEOUS-ALEXANDER SI CONFERMA MVP: BATTUTI JOKIC E WEMBANYAMA
- Sono solo cinque gli altri giocatori nella storia ad avere due premi di MVP, e vincendo per il secondo anno consecutivo Shai Gilgeous-Alexander ha raggiunto Bob Petit, Karl Malone, Tim Duncan, Steph Curry e Giannis Antetokounmpo, effettuando al contempo il sorpasso nei confronti di molte altre leggende che invece hanno vinto solo una volta il premio individuale più ambito della NBA
- Un premio di MVP nel 2008
- Un premio di MVP nel 2000
- Un premio di MVP nel 1994
- Un premio di MVP nel 2004
- Un premio di MVP nel 1993
- Un premio di MVP nel 2014
- Un premio di MVP nel 2018
- Un premio di MVP nel 2017
- Un premio di MVP nel 2001
- Un premio di MVP nel 2007
- Un premio di MVP nel 1978
- Un premio di MVP nel 1975
- Un premio di MVP nel 1964
- Un premio di MVP nel 1969
- Un premio di MVP nel 1970