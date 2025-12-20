La corsa al premio di MVP dopo 2 mesi di stagione

Offerte Sky
NBA, la corsa al premio di MVP dopo due mesi di stagione: è sempre Jokic vs SGA

NBA fotogallery
14 foto
©Getty

Per il 6° anno consecutivo, ESPN ha rinnovato la tradizione del cosiddetto "straw poll", una simulazione di voto per il premio di MVP che coinvolge 100 giornalisti che probabilmente voteranno anche per il premio finale al termine della stagione e che utilizza lo stesso sistema di punti del premio ufficiale (10 punti per il 1° posto, 7 per il 2°, 5 per il 3°, 3 per il 4° e uno per il 5°). Ecco i risultati delle votazioni, che vedono sempre Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander contendersi il premio più ambito

