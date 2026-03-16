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NBA, chi è partito meglio dopo la pausa per l’All-Star Game? Cosa dicono le statistiche

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Trascorso un mese dall’All-Star Game giocato all’Intuit Dome di Los Angeles, è possibile fare il punto su chi è uscito meglio dalla tradizionale pausa che divide in due la regular season NBA. E i numeri e le statistiche vedono Oklahoma City, San Antonio e Atlanta davanti agli altri, ma anche Lakers, Heat, Hornets e Magic hanno fornito segnali confortanti in vista della volata che porterà ai playoff da metà aprile in poi

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