NBA, chi è partito meglio dopo la pausa per l’All-Star Game? Cosa dicono le statistiche
Trascorso un mese dall’All-Star Game giocato all’Intuit Dome di Los Angeles, è possibile fare il punto su chi è uscito meglio dalla tradizionale pausa che divide in due la regular season NBA. E i numeri e le statistiche vedono Oklahoma City, San Antonio e Atlanta davanti agli altri, ma anche Lakers, Heat, Hornets e Magic hanno fornito segnali confortanti in vista della volata che porterà ai playoff da metà aprile in poi
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- La pausa per l’All-Star Game è il vero e proprio spartiacque della regular season NBA, e a sfruttare meglio il momento di riposo sembrano essere stati i Thunder, tornati a dominare dopo un periodo di alti e bassi, gli Spurs, ormai a tutti gli effetti da considerare come contender, e gli Hawks, che hanno cambiato marcia così come i Magic, mentre Miami non smette di sorprendere e Charlotte va ormai presa sul serio nella sua cavalcata verso i playoff
- Oklahoma City Thunder 11-1
- Atlanta Hawks 10-1
- San Antonio Spurs 11-2
- Orlando Magic 10-3
- Miami Heat 9-3
- San Antonio Spurs 120.6
- Charlotte Hornets 120.1
- L.A. Clippers 119.8
- Miami Heat 119.8
- Los Angeles Lakers 119.7
- Atlanta Hawks 104.6
- Oklahoma City Thunder 106
- Boston Celtics 107.9
- New York Knicks 108.3
- Orlando Magic 108.3
- San Antonio Spurs 61.1%
- L.A. Clippers 61%
- Los Angeles Lakers 60.6%
- Denver Nuggets 60.3%
- Minnesota Timberwolves 60.1%
- Atlanta Hawks +13.5
- San Antonio Spurs +11.5
- Miami Heat +10.3
- Orlando Magic +9
- Charlotte Hornets +8.7