Trascorso un mese dall’All-Star Game giocato all’Intuit Dome di Los Angeles, è possibile fare il punto su chi è uscito meglio dalla tradizionale pausa che divide in due la regular season NBA. E i numeri e le statistiche vedono Oklahoma City, San Antonio e Atlanta davanti agli altri, ma anche Lakers, Heat, Hornets e Magic hanno fornito segnali confortanti in vista della volata che porterà ai playoff da metà aprile in poi

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