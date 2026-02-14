Offerte Sky
NBA, gara del tiro da tre punti: questa notte Lillard prova l'impresa (quasi) impossibile

NBA fotogallery
8 foto

Tutto pronto per la tradizionale gara del tiro da tre, appuntamento imperdibile all'interno dell'All-Star Saturday in diretta su Sky Sport Basket dalle 23 con commento di Davide Fumagalli e Matteo Soragna. E oltre al super rookie Kon Knueppel e a diversi specialisti della materia, c'è anche la sorpresa Damian Lillard, ufficialmente fermo per tutta la stagione per infortunio ma che sarà in campo a Los Angeles caccia del suo terzo trionfo nella specialità

