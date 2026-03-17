NBA, 600 vittorie in carriera per Kerr: solo Jackson, Riley e Popovich più veloci di lui
Reduci da 5 sconfitte consecutive, nella notte gli Warriors sono tornati al successo passando sul campo di Washington e per coach Steve Kerr è così arrivata la vittoria numero 600 in regular season. L’allenatore di Golden State ci ha messo 943 partite per tagliare un traguardo che solo tre allenatori nella storia della NBA avevano raggiunto prima di lui
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- Non è una grande stagione per Steve Kerr, con i suoi Warriors ormai condannati al play-in e, considerate l’assenza di Jimmy Butler e le precarie condizioni fisiche di Steph Curry, senza di fatto alcuna speranza di potersi togliere delle soddisfazioni qualora riuscissero ad approdare ai playoff. Contro Washington, però, pe il coach è arrivata almeno la soddisfazione della 600^ vittoria in carriera in 943 partite di regular season, traguardo tagliato con una velocità inferiore solo a tre autentiche leggende delle panchine NBA
- Traguardo delle 600 vittorie tagliato dopo 887 partite di regular season
- Traguardo delle 600 vittorie tagliato dopo 832 partite di regular season
- Traguardo delle 600 vittorie tagliato dopo 805 partite di regular season