Reduci da 5 sconfitte consecutive, nella notte gli Warriors sono tornati al successo passando sul campo di Washington e per coach Steve Kerr è così arrivata la vittoria numero 600 in regular season. L’allenatore di Golden State ci ha messo 943 partite per tagliare un traguardo che solo tre allenatori nella storia della NBA avevano raggiunto prima di lui

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