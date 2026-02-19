L’annuncio più recente è quello di Chris Paul, che pochi giorni fa ha ufficializzato il suo ritiro dal basket, ma i veterani che dopo carriere a volte ventennali non mollano sono ancora diversi. Ecco chi, tra i giocatori scelti ai Draft degli anni Duemila, veste ancora oggi canotta e pantaloncini

TUTTA LA NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA