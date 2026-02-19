NBA, LeBron e gli altri: i veterani scelti al Draft negli anni Duemila ancora in campo
L’annuncio più recente è quello di Chris Paul, che pochi giorni fa ha ufficializzato il suo ritiro dal basket, ma i veterani che dopo carriere a volte ventennali non mollano sono ancora diversi. Ecco chi, tra i giocatori scelti ai Draft degli anni Duemila, veste ancora oggi canotta e pantaloncini
- La scorsa estate Chris Paul aveva firmato con i Clippers, tornando a Los Angeles per quella che avrebbe dovuto essere la sua ultima stagione sul parquet. Le cose, però, non sono andate come da previsioni, e dopo essere stato escluso dalla squadra e quindi scambiato con Toronto il super veterano ha deciso di chiudere in anticipo, e non senza qualche polemica, la sua avventura in NBA
- Con il ritiro ufficiale di Paul, LeBron James rimane l’unico giocatore in attività ad essere stato scelto in uno dei Draft della prima metà degli anni Duemila. Anche per lui, però, il traguardo finale sembra avvicinarsi, e proprio durante l’ultimo All-Star Weekend è stato lo stesso LeBron a confermare di non aver ancora deciso se continuerà a giocare anche nella prossima stagione
- Un giocatore ancora in attività
- LeBron James, Los Angeles Lakers
- Un giocatore ancora in attività
- Kyle Lowry, Philadelphia 76ers
- Quattro giocatori ancora in attività
- Kevin Durant, Houston Rockets
- Al Horford, Golden State Warriors
- Mike Conley, Minnesota Timberwolves
- Jeff Green, Houston Rockets
- Sei giocatori ancora in attività
- Russell Westbrook, Sacramento Kings
- Kevin Love, Utah Jazz
- Eric Gordon, Memphis Grizzlies
- *tagliato da Memphis, ora free agent
- Brook Lopez, L.A. Clippers
- Nicolas Batum, L.A. Clippers
- DeAndre Jordan, New Orleans Pelicans
- Quattro giocatori ancora in attività
- James Harden, Cleveland Cavaliers
- Steph Curry, Golden State Warriors
- DeMar DeRozan, Sacramento Kings
- Jrue Holiday, Portland Trail Blazers