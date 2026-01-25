Era una serata attesa da tempo e la cerimonia per il ritiro della maglia di Derrick Rose non ha affatto deluso le attese. In uno United Center tutto esaurito, dopo la vittoria in volata dei Bulls sui Celtics, Chicago ha celebrato un giocatore speciale e ribadito il legame tra la città e la stella dalla carriera tormentata ma comunque indimenticabile. E tra ex compagni e famigliari non sono certo mancate le testimonianze toccanti e le emozioni forti