NBA, la maxi rissa tra Hornets e Pistons: da un fallo duro al caos in campo. LE FOTO

NBA fotogallery
8 foto

Momenti di autentico caos a Charlotte, quando nel 3° quarto un fallo piuttosto dureo di Moussa Diabaté su Jalen Duren fa scattare tra i due giocatori un alterco che poi sfocia in una vera e propria rissa che coinvolge le due squadre. Alla fine gli arbitri riportano la calma dopo un minuto di autentica follia che costa l'espulsione ai due protagonisti principali e a Miles Bridges per gli Hornets e a Isaiah Stewart per i Pistons

MAXI RISSA TRA CHARLOTTE E DETROIT: IL VIDEO

ALTRE FOTOGALLERY

Stagione finita per Furphy: gli infortunati

NBA

Nell'annata già segnata dall'infortunio che terrà fuori Tyrese Haliburton, i Pacers perdono anche...

33 foto

Mercato NBA: Cam Thomas firma con i Bucks

NBA

Tagliato da Brooklyn poco prima della deadline, Cam Thomas trova una nuova collocazione a...

76 foto

All-.Star Game, gara del tiro da tre: c'è Lillard

NBA

Dopo aver annunciato i partecipanti alla gara delle schiacciate al prossimo All-Star Game, la NBA...

8 foto

All-Star Game: Sengun sostituirà SGA infortunato

NBA

Dopo la convocazione di Kawhi Leonard, snobbato all'inizio ma poi chiamato per riequilibrare i...

29 foto

Triple doppie: Jokic supera Robertson. CLASSIFICA

LA CLASSIFICA

Con una prestazione da 22 punti, 14 rimbalzi e 17 assist sul campo dei Chicago Bulls, Nikola...

31 foto

    NBA: Ultime Notizie

    Harden e Garland: cosa cambia dopo lo scambio

    NBA

    La voce di una possibile uscita di James Harden dai Clippers era iniziata a circolare il giorno...

    Connaughton ultimo al fanta football: si fa biondo

    NBA

    Il veterano di Charlotte Pat Connaughton ha dovuto tingersi i capelli di biondo, pagando pegno...

    Harden addio ai Clippers: Cavs e TWolves su di lui

    NBA

    Completamente a sorpresa, James Harden e gli LA Clippers stanno lavorando a una cessione in vista...