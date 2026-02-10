Momenti di autentico caos a Charlotte, quando nel 3° quarto un fallo piuttosto dureo di Moussa Diabaté su Jalen Duren fa scattare tra i due giocatori un alterco che poi sfocia in una vera e propria rissa che coinvolge le due squadre. Alla fine gli arbitri riportano la calma dopo un minuto di autentica follia che costa l'espulsione ai due protagonisti principali e a Miles Bridges per gli Hornets e a Isaiah Stewart per i Pistons

MAXI RISSA TRA CHARLOTTE E DETROIT: IL VIDEO