NBA, gare da 40 punti: tra i giocatori in attività solo i super veterani meglio di Doncic
In questa stagione Luka Doncic è andato oltre i 40 punti in 13 delle 60 partite giocate fin qui, filotto che l’ha portato a inseguire, e probabilmente presto a superare, i colleghi in attività con più gare sopra i 40 in carriera. Una classifica, quella degli specialisti del quarantello, che comprende solo super veterani con dieci o più anni rispetto al fenomeno sloveno
- Gare oltre i 40 punti in carriera: 59
- 27 anni
- Gare oltre i 40 punti in carriera: 60
- 35 anni
- Gare oltre i 40 punti in carriera: 74
- 37 anni
- Gare oltre i 40 punti in carriera: 75
- 38 anni
- Gare oltre i 40 punti in carriera: 79
- 41 anni
- Gare oltre i 40 punti in carriera: 107
- 36 anni