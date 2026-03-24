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NBA, gare da 40 punti: tra i giocatori in attività solo i super veterani meglio di Doncic

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In questa stagione Luka Doncic è andato oltre i 40 punti in 13 delle 60 partite giocate fin qui, filotto che l’ha portato a inseguire, e probabilmente presto a superare, i colleghi in attività con più gare sopra i 40 in carriera. Una classifica, quella degli specialisti del quarantello, che comprende solo super veterani con dieci o più anni rispetto al fenomeno sloveno

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