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NBA, LeBron James sceglie i tre highlights della sua carriera

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Ospite del canale YouTube Bob Does Sports durante una partita di golf, LeBron James ha indicato quelli che secondo lui sono i tre “highlight” della sua carriera — anche se ce ne sarebbe anche un quarto che meriterebbe a suo modo di vedere di essere nella lista. D’altronde ce ne sono talmente tanti che qualcosa deve rimanere fuori: ecco le sue scelte

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