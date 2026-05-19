NBA, dove giocherà Antetokounmpo l’anno prossimo? Le previsioni di compagni e avversari
Tra Giannis Antetokounmpo e Milwaukee sembra ormai rottura totale, anche se trovare una trade che accontenti sia il greco che la franchigia potrebbe non essere facile. Nel suo consueto sondaggio anonimo tra i giocatori della NBA, The Athletic ha anche provato a chiedere a compagni e avversari della stella dei Bucks di azzardare una previsione su dove il due volte MVP potrebbe giocare nella prossima stagione. E i risultati sono davvero sorprendenti…
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- Che al centro del prossimo mercato, destinato a scaldarsi con il trascorrere delle settimane, ci sia Giannis Antetokounmpo e la sua ormai probabile partenza da Milwaukee non è certo una novità. E allora The Athletic, all’interno dell’ormai tradizionale sondaggio anonimo che sottopone ai giocatori NBA in questo periodo della stagione, ha provato anche a chiedere ai colleghi del greco dove il due volte NBA potrebbe giocare nella stagione 2026-27
- 1.3% dei votanti
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- Atlanta Hawks
- Brooklyn Nets
- Chicago Bulls
- Dallas Mavericks
- Oklahoma City Thunder
- San Antonio Spurs
- Utah Jazz