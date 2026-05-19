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NBA, dove giocherà Antetokounmpo l’anno prossimo? Le previsioni di compagni e avversari

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Tra Giannis Antetokounmpo e Milwaukee sembra ormai rottura totale, anche se trovare una trade che accontenti sia il greco che la franchigia potrebbe non essere facile. Nel suo consueto sondaggio anonimo tra i giocatori della NBA, The Athletic ha anche provato a chiedere a compagni e avversari della stella dei Bucks di azzardare una previsione su dove il due volte MVP potrebbe giocare nella prossima stagione. E i risultati sono davvero sorprendenti…

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