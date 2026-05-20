Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Playoff NBA, dal 99.9% di sconfitta al trionfo: i numeri della rimonta storica dei Knicks

NBA fotogallery
6 foto
©Getty

I New York Knicks sono riusciti a vincere gara-1 contro i Cleveland Cavaliers rimontando da -22 a 7:50 dalla fine del quarto periodo, forzando il supplementare e dominandolo per chiudere un maxi-parziale da 44-11. Si tratta della più grande rimonta nella storia della franchigia ai playoff e una delle più incredibili nella storia della NBA: andiamo a scoprirne tutti i dettagli

RACCONTO E HIGHLIGHTS DI GARA-1 TRA KNICKS E CAVS

ALTRE FOTOGALLERY

I numeri della rimonta storica dei Knicks

NBA

I New York Knicks sono riusciti a vincere gara-1 contro i Cleveland Cavaliers rimontando da -22 a...

6 foto

Il tabellone aggiornato dei playoff NBA

NBA

Tutto deciso sia Est che a Ovest: a giocarsi il titolo saranno New York e Cleveland e Oklahoma...

28 foto

Dove giocherà Giannis? Le previsioni dei colleghi

NBA

Tra Giannis Antetokounmpo e Milwaukee sembra ormai rottura totale, anche se trovare una trade che...

10 foto

Wemby come Shaq, Jokic, Giannis e Robinson

NBA

Nella notte Victor Wembanyama ha trascinato i suoi Spurs alla vittoria in gara-1 delle finali...

6 foto

SGA supera Kobe e altre leggende del passato

NBA

Ieri Shai Gilgeous-Alexander ha vinto il suo secondo premio di MVP di fila, raggiungendo così...

16 foto

Video in evidenza

    NBA: Ultime Notizie

    New Orleans assume Jamahl Mosley come allenatore

    NBA

    I New Orleans Pelicans hanno deciso di affidare la loro panchina a Jamahl Mosley, libero dopo la...

    Thunder-Spurs: gara-1 alle 2.30 su Sky Sport

    NBA

    Sono state le due migliori squadre della lega durante la regular season, chiudendo...

    Shai Gilgeous-Alexander vince l’MVP: 2° in fila

    NBA

    Shai Gilgeous-Alexander degli Oklahoma City Thunder ha vinto il premio di MVP della regular...