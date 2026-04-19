NBA, eterno LeBron: ha giocato più playoff in carriera di sei squadre nella loro storia
Nella notte LeBron James ha guidato i Lakers alla vittoria in gara-1 su Houston, bagnando così con un successo la sua 19^ partecipazione in carriera ai playoff. Un numero impressionante e con solo due precedenti, tanto che sono ben sei le squadre che nella loro storia hanno meno viaggi ai playoff rispetto al super veterano
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- I Lakers, in gara-1 contro Houston, non potevano contare né su Luka Doncic, né su Austin Reaves. E allora è toccato ancora una volta a LeBron James guidare i suoi alla vittoria con una prestazione da 19 punti, 13 rimbalzi, 8 rimbalzi, 2 palle recuperate, una stoppata e 9/15 al tiro
- Con la gara contro i Rockets LeBron ha superato leggende come Kareem-Abdul Jabbar e Tim Duncan, fermi a 18 viaggi ai playoff, affiancando a quota 19 la leggendaria coppia dei Jazz degli anni Novanta formata da John Stockton e Karl Malone. Un numero impressionante, tanto che ben sei franchigie della NBA non arrivano a pareggiare il record di James
- 9 apparizioni ai playoff nella loro storia
- 10 apparizioni ai playoff nella loro storia
- 14 apparizioni ai playoff nella loro storia
- 14 apparizioni ai playoff nella loro storia
- 14 apparizioni ai playoff nella loro storia
- 18 apparizioni ai playoff nella loro storia