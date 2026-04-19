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NBA, eterno LeBron: ha giocato più playoff in carriera di sei squadre nella loro storia

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Nella notte LeBron James ha guidato i Lakers alla vittoria in gara-1 su Houston, bagnando così con un successo la sua 19^ partecipazione in carriera ai playoff. Un numero impressionante e con solo due precedenti, tanto che sono ben sei le squadre che nella loro storia hanno meno viaggi ai playoff rispetto al super veterano

I PLAYOFF NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

 

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