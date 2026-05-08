LeBron fa 300 ai playoff: solo 13 squadre meglio

In gara-2 contro gli Oklahoma City Thunder, LeBron James ha disputato la sua 300^ gara di playoff in carriera, toccando cifra tonda per un record che deteneva già da anni superando le 259 di Derek Fisher. Solamente 13 franchigie hanno più gare di playoff nella loro storia, superando da solo squadre con cui ha vinto titoli come i Miami Heat (fermi a 299) o i Cleveland Cavaliers (265). Ecco la top-10 della storia per presenze ai playoff tra i giocatori e le franchigie che hanno più gare di James