LeBron fa 300 ai playoff: solo 13 squadre meglio

NBA, LeBron James sale a 300 gare di playoff: solo 13 franchigie meglio di lui. CLASSIFICA
In gara-2 contro gli Oklahoma City Thunder, LeBron James ha disputato la sua 300^ gara di playoff in carriera, toccando cifra tonda per un record che deteneva già da anni superando le 259 di Derek Fisher. Solamente 13 franchigie hanno più gare di playoff nella loro storia, superando da solo squadre con cui ha vinto titoli come i Miami Heat (fermi a 299) o i Cleveland Cavaliers (265). Ecco la top-10 della storia per presenze ai playoff tra i giocatori e le franchigie che hanno più gare di James
- 208 gare di playoff in carriera
- 216 gare di playoff in carriera
- 218 gare di playoff in carriera
- 220 gare di playoff in carriera
- 226 gare di playoff in carriera
- 237 gare di playoff in carriera
- 244 gare di playoff in carriera
- 251 gare di playoff in carriera
- 259 gare di playoff in carriera
- 300 gare di playoff in carriera
- 317 gare di playoff nella loro storia
- 328 gare di playoff nella loro storia
- 335 gare di playoff nella loro storia
- 349 gare di playoff nella loro storia
- 370 gare di playoff nella loro storia
- 385 gare di playoff nella loro storia
- 396 gare di playoff nella loro storia
- 396 gare di playoff nella loro storia
- 410 gare di playoff nella loro storia
- 430 gare di playoff nella loro storia
- 497 gare di playoff nella loro storia
- 756 gare di playoff nella loro storia
- 795 gare di playoff nella loro storia