NBA, incredibile Wemby: è già il re delle stoppate ai playoff, doppiato Olajuwon
Nella notte per i suoi Spurs è arrivata la sconfitta in gara-1 contro Minnesota, ma Victor Wembanyama ha comunque scritto la storia mandando a referto 12 stoppate, record di ogni tempo ai playoff. E dopo le sue prime cinque partite nella post-season, il francese è già per distacco il leader nelle stoppate di media a partita, avendo quasi doppiato il suo idolo e mentore Hakeem Olajuwon
- Nel confronto con il connazionale e mentore Rudy Gobert Victor Wembanyama fatica molto al tiro in gara-1 contro Minnesota, chiudendo con soli 11 punti e 0/8 dalla lunga distanza, ma il francese contribuisce comunque con 15 rimbalzi (career high ai playoff), 5 assist e soprattutto scrive la storia con ben 12 stoppate, nuovo record in una partita di playoff. E dopo 5 partite ai playoff, Wemby è già in testa per stoppate di media a partita
- Partite ai playoff in carriera: 5
- Stoppate di media a partita ai playoff: 5.6
- Partite ai playoff in carriera: 145
- Stoppate di media a partita ai playoff: 3.3
- Partite ai playoff in carriera: 74
- Stoppate di media a partita ai playoff: 2.8
- Partite ai playoff in carriera: 29
- Stoppate di media a partita ai playoff: 2.7
- Partite ai playoff in carriera: 85
- Stoppate di media a partita ai playoff: 2.6