Nella notte per i suoi Spurs è arrivata la sconfitta in gara-1 contro Minnesota, ma Victor Wembanyama ha comunque scritto la storia mandando a referto 12 stoppate, record di ogni tempo ai playoff. E dopo le sue prime cinque partite nella post-season, il francese è già per distacco il leader nelle stoppate di media a partita, avendo quasi doppiato il suo idolo e mentore Hakeem Olajuwon

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