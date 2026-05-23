I quintetti difensivi della stagione 2025-26

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NBA, quintetti All-Defensive: Wembanyama e Holmgren guidano i migliori difensori

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La NBA ha annunciato i dieci membri dei due quintetti All-Defensive per la stagione 2025-26. Victor Wembanyama, già incoronato difensore dell’anno, è stato inserito all’unanimità nel primo quintetto, seguito dagli altri due finalisti per il premio Chet Holmgren e Ausar Thompson. Ecco chi sono i dieci migliori difensori indipendentemente dal ruolo per la stagione 2025-26

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