I quintetti difensivi della stagione 2025-26

NBA, quintetti All-Defensive: Wembanyama e Holmgren guidano i migliori difensori
La NBA ha annunciato i dieci membri dei due quintetti All-Defensive per la stagione 2025-26. Victor Wembanyama, già incoronato difensore dell’anno, è stato inserito all’unanimità nel primo quintetto, seguito dagli altri due finalisti per il premio Chet Holmgren e Ausar Thompson. Ecco chi sono i dieci migliori difensori indipendentemente dal ruolo per la stagione 2025-26
- 200 punti
- 190 punti
- 166 punti
- 151 punti
- 146 punti
- 130 punti
- 94 punti
- 71 punti
- 67 punti
- 50 punti
- Questi i giocatori esclusi invece dai primi due quintetti