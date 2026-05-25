La NBA ha annunciato anche gli ultimi premi della regular season, svelando i 15 migliori giocatori della stagione divisi nei tre quintetti ideali. L'MVP Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic sono stati gli unici due all'unanimità nel primo quintetto, mentre l'inserimento nel terzo di Jalen Duren avrà ripercussioni sul prossimo contratto del lungo dei Detroit Pistons