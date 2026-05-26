Nella notte i Knicks hanno battuto Cleveland in gara-4, chiudendo con un secco cappotto le finali della Eastern Conference e tornando così alle Finals a 27 anni di distanza. Un lasso di tempo, quello trascorso dall’ultima volta in cui New York era riuscita ad arrivare all’ultimo atto della stagione, in cui tantissime cose sono cambiate, non solo in NBA, anche se una presenza fissa continua a farla da protagonista dal 1999 a oggi

I KNICKS TORNANO ALLE FINALS: LA LORO CAVALCATA DA RECORD AI PLAYOFF