NBA, quintetti All-Rookie: Flagg, Knueppel e Edgecombe comandano tra gli esordienti
Nella notte la NBA ha diramato i due quintetti All-Rookie della stagione e, senza grandi sorprese, a fare incetta di voti sono stati primi tra tutti il Rookie dell’Anno Cooper Flagg e i suoi due inseguitori nella corsa al premio Kon Knueppel e VJ Edgecombe. Nei dieci esordienti che sono finiti nei due quintetti, però, ci sono anche nomi meno conosciuti e che sembrano poter essere all’inizio di carriere molto promettenti
I PLAYOFF NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA
- Tutto come da previsioni per il primo quintetto degli esordienti in questa stagione
- Non sono riusciti a strappare un posto nel primo quintetto, ma questi cinque rookie hanno destato una ottima impressione nella loro prima stagione in NBA
- Solo dieci posti disponibili e tanti esordienti di talento, qui il dettaglio dei voti presi dai migliori rookie della stagione, compresi quelli che non ce l’hanno fatta a entrare nei quintetti All-Rookie