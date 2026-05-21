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NBA, quintetti All-Rookie: Flagg, Knueppel e Edgecombe comandano tra gli esordienti

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Nella notte la NBA ha diramato i due quintetti All-Rookie della stagione e, senza grandi sorprese, a fare incetta di voti sono stati primi tra tutti il Rookie dell’Anno Cooper Flagg e i suoi due inseguitori nella corsa al premio Kon Knueppel e VJ Edgecombe. Nei dieci esordienti che sono finiti nei due quintetti, però, ci sono anche nomi meno conosciuti e che sembrano poter essere all’inizio di carriere molto promettenti

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