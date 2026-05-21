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NBA, il più sopravvalutato della lega? I risultati del sondaggio anonimo tra giocatori

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Nell’ormai tradizionale sondaggio, rigorosamente anonimo, effettuato da The Athletic tra i giocatori della NBA verso la fine della stagione non poteva mancare il quesito a proposito del collega più sopravvalutato. Un anno fa a trionfare, si fa per modo di dire, era stato Tyrese Haliburton. Ora, invece, i più gettonati sono due lunghi che però, essendo già eliminati dai playoff, non potranno ripetere l’exploit della stella dei Pacers

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