NBA, il più sopravvalutato della lega? I risultati del sondaggio anonimo tra giocatori
Nell’ormai tradizionale sondaggio, rigorosamente anonimo, effettuato da The Athletic tra i giocatori della NBA verso la fine della stagione non poteva mancare il quesito a proposito del collega più sopravvalutato. Un anno fa a trionfare, si fa per modo di dire, era stato Tyrese Haliburton. Ora, invece, i più gettonati sono due lunghi che però, essendo già eliminati dai playoff, non potranno ripetere l’exploit della stella dei Pacers
- Un anno fa il premio, virtuale e assai poco ambito, di giocatore più sopravvalutato di tutta la NBA aveva portato decisamente fortuna a Tyrese Haliburton, eletto dai colleghi e poco dopo protagonista di playoff poco meno che leggendari. Quest’anno, invece, chi si trova in testa alle preferenze espresse nel tradizionale sondaggio anonimo di The Athletic non potrà ripetere l’impresa di Haliburton perché quasi tutti i giocatori votati si trovano già fuori dai playoff
- 2.5% dei voti dei colleghi
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- 2.5% dei voti dei colleghi
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- 2.5% dei voti dei colleghi
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- 3.7% dei voti dei colleghi
- 3.7% dei voti dei colleghi
- 3.7% dei voti dei colleghi
- 3.7% dei voti dei colleghi
- 4.9% dei voti dei colleghi
- 4.9% dei voti dei colleghi
- 7.4% dei voti dei colleghi
- 8.6% dei voti dei colleghi
- 3.7% dei voti dei colleghi
- 12.3% dei voti dei colleghi
- Bam Adebayo, Miami Heat
- Deandre Ayton, Los Angeles Lakers
- Wendell Carter Jr., Orlando Magic
- Alex Caruso, Oklahoma City Thunder
- Joel Embiid, Philadelphia 76ers
- Darius Garland, L.A. Clippers
- Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder
- Jaren Jackson Jr., Utah Jazz
- LeBron James, Los Angeles Lakers
- Ty Jerome, Memphis Grizzlies
- Luke Kornet, San Antonio Spurs
- Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers
- Jayson Tatum, Boston Celtics
- Amen Thompson, Houston Rockets
- Victor Wembanyama, San Antonio Spurs