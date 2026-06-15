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NBA, il curioso caso di Dillon Jones: più titoli vinti che minuti giocati alle Finals

NBA

Non capita spesso, anzi negli ultimi otto anni non è mai successo, di confermarsi campioni NBA. Un’impresa riuscita a Dillon Jones, ala scelta dai Thunder al Draft del 2024 e campione con Oklahoma City un anno fa, che lo scorso gennaio è passato ai Knicks e quindi si metterà al dito il suo secondo anello. Il tutto senza praticamente aver messo piede in campo contro San Antonio dopo aver giocato meno di 10 minuti totali contro Indiana nel 2025

IL SEGRETO DEI KNICKS? TRE RIMONTE DA RECORD ALLE FINALS

Ieri notte, dopo la vittoria in gara-5 a San Antonio, la NBA ha incoronato i Knicks, ovvero l’ottava squadra diversa a vincere il titolo negli ultimi otto anni. Confermarsi campioni, insomma, è ormai diventata un’impresa quasi impossibile, un’impresa in cui è però riuscito Dillon Jones. Già, perché l’ala scelta dai Thunder con la 26^ chiamata al Draft del 2024 un anno fa aveva trionfato con Oklahoma City, pur giocando 10 minuti totali, tutti in pieno garbage time, nella serie vinta contro Indiana. Passato a New York lo scorso gennaio, in maglia Knicks Jones ha fatto addirittura meglio, conquistando il suo secondo titolo in due anni senza mettere piede in campo in tutti i playoff. E a questo punto all’ex Weber State non resta che puntare alla tripletta da vero e proprio gregario, eguagliando quanto fatto da Patrick McCaw, capace di vincere ben tre titoli di filadue con Golden State e uno con Torontotra il 2017 e il 2019giocando meno di 8 minuti a partita

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