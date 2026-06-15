NBA, Brunson continua a scrivere la storia: raggiunti Jordan, Magic, Kareem e Walton
È stato il protagonista assoluto delle Finals che hanno riportato il titolo a New York dopo 53 anni e, alzando il Larry O’Brien Trophy e ricevendo anche il premio di MVP delle Finals, Jalen Brunson si è consacrato entrando in un club ristrettissimo di leggende in grado di vincere sia in NBA che al college. Il suo nome ora è scritto accanto a quello di quattro autentiche leggende della storia della pallacanestro
NOTTE FOLLE DI FESTEGGIAMENTI A NEW YORK PER IL TITOLO DEI KNICKS
- Le discussioni circa la possibilità che sia il più grande Knick di sempre sono appena iniziate, ma di certo c’è che New York ha eletto da tempo Jalen Brunson a suo beniamino e il trionfo alle Finals, suggellato dall’eroica prova da 45 punti in gara-5, ne ha solo consolidato la statura. Anche perché oltre all’anello di campione NBA Brunson si è portato a casa anche il premio di MVP delle Finals, completando così un curriculum di carriera che ha pochissimi eguali
- Che Brunson fosse un vincente lo si sapeva già prima del recentissimo trionfo alle Finals, perché oltre al Larry O’Brien Trophy e al premio di MVP delle Finals la stella dei Knicks aveva già vinto il titolo NCAA per ben due volte con Villanova e anche il premio di giocatore dell’anno al college nel 2018
- Nella storia della pallacanestro, prima di Brunson erano solo quattro i giocatori a poter vantare almeno un titolo NBA, un titolo NCAA, un premio di MVP delle Finals e un premio di giocatore dell’anno al college. E Brunson ora ha scritto il suo nome accanto a quello di autentiche leggende