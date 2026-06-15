È stato il protagonista assoluto delle Finals che hanno riportato il titolo a New York dopo 53 anni e, alzando il Larry O’Brien Trophy e ricevendo anche il premio di MVP delle Finals, Jalen Brunson si è consacrato entrando in un club ristrettissimo di leggende in grado di vincere sia in NBA che al college. Il suo nome ora è scritto accanto a quello di quattro autentiche leggende della storia della pallacanestro

NOTTE FOLLE DI FESTEGGIAMENTI A NEW YORK PER IL TITOLO DEI KNICKS