Dopo lo straordinario titolo conquistato, in tanti hanno sottolineato come una delle chiavi per costruire questi New York Knicks sia stato lo sconto fatto da Jalen Brunson nel 2024, quando ha "rinunciato" a 113 milioni di dollari nell’immediato per aiutare la flessibilità della squadra. Con questa cavalcata playoff però Brunson si è assicurato di recuperare quanto sacrificato due anni fa, e con gli interessi

Jalen Brunson era già un idolo per i tifosi dei New York Knicks, ma con la cavalcata playoff che li ha riportati in vetta alla NBA 53 anni dopo l’ultima volta è asceso al rango di leggenda assoluta della città. Nei giorni successivi al titolo conquistato in gara-5 con una prova da 45 punti, in tanti hanno sottolineato come una delle chiavi della costruzione di questi Knicks sia stato la decisione di Brunson di rinunciare a 113 milioni di dollari. Ripercorriamo i fatti: nell’estate del 2024 ha firmato un’estensione con i Knicks da 156.5 milioni di dollari in quattro anni, ma aspettando l’estate del 2025 avrebbe potuto firmarne una da 269 milioni in cinque anni, lasciando effettivamente "per strada" circa 113 milioni di mancati guadagni nell’immediato. Quella decisione ha dato maggiore flessibilità finanziaria ai Knicks per confermare Mikal Bridges e OG Anunoby, e successivamente orchestrare lo scambio che ha portato a Karl-Anthony Towns — completando così il quintetto da titolo attorno ai "Roommates" Brunson e Hart.

Brunson: "Firmare prima mi ha dato libertà mentale" "Ne è valsa la pena al 100%" ha detto Brunson negli ultimi giorni quando gli è stato ricordato quel sacrificio. "Anche se non fossimo riusciti a vincere, solamente il fatto di poter avere un percorso del genere ha giustificato quella scelta. Era importante per la squadra, ma ha aiutato anche me a schiarirmi le idee e liberarmi la testa, senza dover pensare a giocare in una certa maniera per il contratto che mi aspettava. Mi sono potuto concentrare solo sulla pallacanestro senza retropensieri e ovviamente ho potuto farlo in una squadra costruita per vincere. E poi sapevo che se avessi preso quella scelta, qualcosa di buono mi sarebbe tornato indietro". Approfondimento Brunson raggiunge raggiunti Jordan, Magic e Kareem