Qualcosa a proposito della possibile trade con al centro Giannis Antetokounmpo si muove, ma un possibile sbocco concreto sembra ancora piuttosto lontano. Stando a insistenti rumors di mercato, infatti, nelle trattative abbozzate per il greco, un po’ come successo prima dell’ultima trade deadline lo scorso febbraio, Milwaukee continuerebbe a sparare molto alto . Le richieste dei Bucks , dove Giannis ormai è poco meno che un separato in casa , al momento avrebbero reso vani i tentativi di chiudere l’affare da parte delle due prime inseguitrici del due volte MVP , disposte a fare sacrifici importanti ma non a svenarsi per portarselo a casa.

Miami, Boston, Giannis e una trattativa complicata

In prima fila per Antetokounmpo continuano a restare Miami e Boston, convinte che le offerte messe fin qui sul tavolo siano molto vicine al massimo pretendibile da Milwaukee. Gli Heat avrebbero reso disponibili tre o quattro giocatori da scegliere tra Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr., Pelle Larsson e Kasparas Jakucionis, oltre a delle scelte alDraft (a cominciare dalla 13^ scelta a quello che andrà in scena tra martedì e mercoledì prossimi). I Celtics, invece, metterebbero sul piatto una stella di prima grandezza come Jaylen Brown, eventualmente destinato ad una terza squadra che in cambio garantirebbe ai Bucks giocatori in rampa di lancio e scelte ai futuri Draft. Per ora, però, Milwaukeesembra continuare a rilanciare al rialzo, anche se l’impressione è che il tempo stringa sempre di più che un accordo vada comunque trovato nell’arco della prossima settimana.