I Knicks hanno appena vinto il titolo, riportandolo a New York dopo 53 anni, ma finiti i festeggiamenti si guarda subito al futuro. Mantenere intatto il gruppo che ha appena scritto la storia della franchigia non sarà facile e buona parte del destino della squadra sembra poter passare dai rinnovi dei contratti di Karl-Anthony Towns e Josh Hart, a cui potrebbe essere richiesto un piccolo sacrificio economico
Nel recente trionfo dei Knicks molti fattori hanno giocato un ruolo fondamentale, ma, come sottolineato più volte nei giorni dopo la conquista del titolo NBA, uno è stato fondamentale per poter assemblare la squadra che poi ha battuto San Antonio alle Finals riportando il Larry O’Brien Trophy a New York dopo oltre mezzo secolo. Il rinnovo quadriennale sottoscritto da Jalen Brunson nel maggio del 2024, infatti, ha rappresentato il crocevia decisivo per la costruzione del roster da lì in poi, per il quale la dirigenza dei Knicks ha potuto utilizzare i 113 milioni di dollari complessivi di ‘sconto’ lasciato da Brunson proprio con l’idea che quello spazio salariale sarebbe servito a far salire di livello New York. E se il sacrificio del fresco MVP delle Finals verrà ora compensato nel prossimo maxi-rinnovo, per continuare a tenere insieme il nucleo che ha trionfato Leon Rose e soci potrebbero essere costretti a chiederne altri due ad altri due protagonisti della corsa verso il titolo.
Il mercato dei Knicks e i rinnovi di Towns e Hart
Nel breve il mercato dei Knicks ruota attorno alle possibili conferme di Mitchell Robinson e Landry Shamet,fondamentali dalla panchina negli strepitosi playoff giocati dalla squadra, anche se sembra difficile la conferma di entrambi i free agent. Al netto di quello che succederà a Roboinson e Shamet, però, la possibilità di mantenere intatto il quintetto che ha appena vinto il titolo per almeno qualche altra stagione passa dai rinnovi di Karl-Anthony Towns e Josh Hart. Il primo potrebbe firmare un prolungamento di 4 anni per 272 milioni di dollari, mentre per il secondo si parla di circa 131 milioni per 4 anni. Queste le cifre massime consentite dai loro accordi, che però porterebbero immediatamente New York nel famigerato ‘second apron’, limitandone fortemente la libertà di movimento sul mercato. Ecco perché ci si aspetta che Towns e Hart seguano l’esempio dato due anni fa dal loro capitano, sacrificando una parte dei loro compensi, preventivabile in circa 7-10 milioni di dollari all’anno per l’ex Minnesota e di 3-5 milioni a stagione per Hart, allo scopo di mantenere intatto il quintetto che ha appena scritto la storia della franchigia.