I Knicks hanno appena vinto il titolo, riportandolo a New York dopo 53 anni, ma finiti i festeggiamenti si guarda subito al futuro. Mantenere intatto il gruppo che ha appena scritto la storia della franchigia non sarà facile e buona parte del destino della squadra sembra poter passare dai rinnovi dei contratti di Karl-Anthony Towns e Josh Hart, a cui potrebbe essere richiesto un piccolo sacrificio economico

Nel recente trionfo dei Knicks molti fattori hanno giocato un ruolo fondamentale, ma, come sottolineato più volte nei giorni dopo la conquista del titolo NBA, uno è stato fondamentale per poter assemblare la squadra che poi ha battuto San Antonio alle Finals riportando il Larry O’Brien Trophy a New York dopo oltre mezzo secolo. Il rinnovo quadriennale sottoscritto da Jalen Brunson nel maggio del 2024, infatti, ha rappresentato il crocevia decisivo per la costruzione del roster da lì in poi, per il quale la dirigenza dei Knicks ha potuto utilizzare i 113 milioni di dollari complessivi di ‘sconto’ lasciato da Brunson proprio con l’idea che quello spazio salariale sarebbe servito a far salire di livello New York. E se il sacrificio del fresco MVP delle Finals verrà ora compensato nel prossimo maxi-rinnovo, per continuare a tenere insieme il nucleo che ha trionfato Leon Rose e soci potrebbero essere costretti a chiederne altri due ad altri due protagonisti della corsa verso il titolo.