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NBA, la parata dei Knicks nella storia: è la 3^ più partecipata di sempre in USA

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In città il titolo NBA lo attendevano da 53 anni e giovedì scorso la parata per la vittoria dei Knicks è stata decisamente all’altezza delle aspettative. Con oltre 2 milioni di partecipanti la grande festa per le strade di New York è entrata nella storia e solo due precedenti hanno visto una partecipazione ancora più mastodontica

NEW YORK IMPAZZISCE PER I KNICKS: LE MIGLIORI FOTO DELLA PARATA

 

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