In città il titolo NBA lo attendevano da 53 anni e giovedì scorso la parata per la vittoria dei Knicks è stata decisamente all’altezza delle aspettative. Con oltre 2 milioni di partecipanti la grande festa per le strade di New York è entrata nella storia e solo due precedenti hanno visto una partecipazione ancora più mastodontica

NEW YORK IMPAZZISCE PER I KNICKS: LE MIGLIORI FOTO DELLA PARATA