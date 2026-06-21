NBA, la parata dei Knicks nella storia: è la 3^ più partecipata di sempre in USA
In città il titolo NBA lo attendevano da 53 anni e giovedì scorso la parata per la vittoria dei Knicks è stata decisamente all’altezza delle aspettative. Con oltre 2 milioni di partecipanti la grande festa per le strade di New York è entrata nella storia e solo due precedenti hanno visto una partecipazione ancora più mastodontica
NEW YORK IMPAZZISCE PER I KNICKS: LE MIGLIORI FOTO DELLA PARATA
- Oltre 2 milioni di tifosi per le strade, un percorso per le vie di Manhattan caratterizzato da cori e ovazioni per Jalen Brunson e compagni e infine la consegna della chiavi della città a tutta la squadra: la parata per il titolo vinto dai Knicks non ha deluso le attese ed è entrata sul podio di quelle più partecipate nella storia dello sport americano
- Super Bowl 2020
- 1.5 milioni di partecipanti
- Titolo NBA 2016
- 1.7 milioni di partecipanti
- Titolo NBA 2026
- 2 milioni di partecipanti
- World Series 1998
- 3 milioni di partecipanti
- World Series 2016
- 5 milioni di partecipanti