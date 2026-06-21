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NBA, Reaves sospeso tra il rinnovo con i Lakers e il mercato: la situazione a oggi

NBA

L’impressione generale è che Austin Reaves sia avviato a declinare la player option presente nel suo contatto e quindi a diventare free agent nel giro di pochi giorni. La sua priorità rimarrebbe quella di restare ai Lakers, che lo vorrebbero confermare, ma trovare la quadratura dell’accordo dal punto di vista economico non sarà facile e sulla guardia potrebbero piombare altre tre squadre

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Se il mercato NBA sembra ancora destinato a girare attorno al caso che riguarda Giannis Antetokounmpo, una delle situazioni che esperti e appassionati monitorano con più attenzione coinvolge Austin Reaves. La guardia sembra avviata a non avvalersi della player option presente nel suo contratto e che lo tratterrebbe ai Lakers anche per la prossima stagione per una cifra di poco inferiore ai 15 milioni di dollari. L’interesse a proseguire il rapporto sarebbe reciproco tra giocatore e squadra, ma la dirigenza gialloviola deve tenere contro delle richieste economiche di Reaves, che stando a fonti ben informate come ESPN e il Los Angeles Times, si aspetterebbe di ricevere un’offerta al massimo salariale possibile, ovvero attorno ai 241 milioni di dollari per 4 anniRob Pelinka e soci, però, impegnati anche nel complesso rinnovo di LeBron James e nell’opera di ristrutturazione del roster attorno alle esigenze di Luka Doncic, potrebbero faticare parecchio a trovare la quadratura del cerchio dal punto di vista economico.

Le possibili alternative per Reaves

In teoria le alternative per Reaves non dovrebbero mancare, perché entrambe le squadre che nel prossimo mercato avranno a disposizione un notevole spazio salariale sembrano disposte ad offrirgli il massimo, che nel caso di nuovo contratto, e quindi non di rinnovo con i Lakers, corrisponderebbe a 178 milioni di dollari per 3 anni. Sia Brooklyn che Chicago, potenziali regine della free agency grazie ad un monte salari molto ridotto rispetto alla concorrenza, sono tuttavia reduci da stagioni assai deludenti e non offrirebbero al giocatore grandi prospettive in termini di capacità di competere ad alti livelli. Per Reaves potrebbe però spuntare anche una terza opzione, ovvero Detroit, che si presenta sul mercato con spazio salariale e che con il suo innesto potrebbe a buon titolo ritenersi la favorita a Est

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