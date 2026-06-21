L’impressione generale è che Austin Reaves sia avviato a declinare la player option presente nel suo contatto e quindi a diventare free agent nel giro di pochi giorni. La sua priorità rimarrebbe quella di restare ai Lakers, che lo vorrebbero confermare, ma trovare la quadratura dell’accordo dal punto di vista economico non sarà facile e sulla guardia potrebbero piombare altre tre squadre

Se il mercato NBA sembra ancora destinato a girare attorno al caso che riguarda Giannis Antetokounmpo, una delle situazioni che esperti e appassionati monitorano con più attenzione coinvolge Austin Reaves. La guardia sembra avviata a non avvalersi della player option presente nel suo contratto e che lo tratterrebbe ai Lakers anche per la prossima stagione per una cifra di poco inferiore ai 15 milioni di dollari. L’interesse a proseguire il rapporto sarebbe reciproco tra giocatore e squadra, ma la dirigenza gialloviola deve tenere contro delle richieste economiche di Reaves, che stando a fonti ben informate come ESPN e il Los Angeles Times, si aspetterebbe di ricevere un’offerta al massimo salariale possibile, ovvero attorno ai 241 milioni di dollari per 4 anni. Rob Pelinka e soci, però, impegnati anche nel complesso rinnovo di LeBron James e nell’opera di ristrutturazione del roster attorno alle esigenze di Luka Doncic, potrebbero faticare parecchio a trovare la quadratura del cerchio dal punto di vista economico.