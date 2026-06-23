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NBA, la nuova Miami di Giannis: ecco come saranno gli Heat con il greco in squadra

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La notizia è ancora freschissima, ma la curiosità per capire che forma prenderà Miami dopo lo scambio per Giannis Antetokounmpo è già molta. Nella trade con Milwaukee gli Heat hanno ceduto quattro giocatori, riducendo così in maniera importante il roster, che ora verrà modellato attorno al greco a partire dalla conferma di due titolari importanti e magari con qualche ulteriore colpo di mercato

ANTETOKOUNMPO A MIAMI: TUTTI I DETTAGLI E LE NEWS IN DIRETTA

 

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