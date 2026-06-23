La notizia è ancora freschissima, ma la curiosità per capire che forma prenderà Miami dopo lo scambio per Giannis Antetokounmpo è già molta. Nella trade con Milwaukee gli Heat hanno ceduto quattro giocatori, riducendo così in maniera importante il roster, che ora verrà modellato attorno al greco a partire dalla conferma di due titolari importanti e magari con qualche ulteriore colpo di mercato

ANTETOKOUNMPO A MIAMI: TUTTI I DETTAGLI E LE NEWS IN DIRETTA