Austin Reaves ha rinnovato con i Los Angeles Lakers con un quadriennale da 185 milioni di dollari, ma a lungo ha pensato che il suo futuro fosse lontano dai gialloviola. "Le trattative sono state strane e frustranti, ogni giorno mi sono svegliato sperando che fosse quello giusto. Volevo rimanere a LA, io e Luka Doncic siamo la base giusta per competere"

Le ultime settimane sono state piene di tensione per Austin Reaves. Le trattative con i Los Angeles Lakers per il rinnovo del contratto, infatti, sono state più complicate del previsto, tanto che per sua stessa ammissione ci sono stati più momenti in cui ha pensato che la sua avventura in gialloviola fosse finita. Invece tutto alla fine si è risolto con un contratto di quattro anni a 185 milioni di dollari complessivi e Reaves si è potuto lasciare andare, sdraiandosi su un campo da golf in Arkansas dopo aver ricevuto la notizia dell’accordo raggiunto dai suoi agenti con i Lakers. A immortalare e condividere quel momento è stata la fidanzata Jenna Brenner, che in una storia su Instagram ha fotografato Reaves sdraiato per terra per quello che lui stesso ha definito come "una boccata d'aria fresca". Approfondimento Austin Reaves rimane ai Lakers: accordo per 4 anni

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I Pistons dietro ai problemi con i Lakers Parlando con The Athletic, Reaves ha raccontato come sono andate le ultime settimane. "Non mi sono piaciute le trattative, sono state strane. Un sacco di 'cosa succederebbe se'. A me piace solo sapere dove giocare. È stata una boccata d’aria fresca perché nelle ultime settimane non ho mai smesso di pensare a cosa sarebbe successo. Era frustrante non ricevere i numeri che volevamo, ma ogni giorno in cui mi svegliavo pensavo 'Spero solo che sia quello giusto per firmare'. Il mio cuore è sempre stato a LA". I Lakers hanno provato a tenere bassa l’offerta per Reaves, ma l’inserimento dei Detroit Pistons ha fatto deragliare le loro contrattazioni, pronti a mettere sul tavolo il massimo salariale da 178.5 milioni di dollari in quattro anni. Di fatto i Lakers hanno dovuto "pareggiare" l’offerta non ufficiale dei Pistons per poter trattenere il giocatore simbolo del loro percorso di sviluppo negli ultimi cinque anni, ma sarebbe potuta andare anche diversamente. Approfondimento I 25 migliori free agent dell'estate 2026