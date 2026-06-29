La posizione di Kawhi Leonard ai Clippers, dove tra le altre cose si attendono ancora gli esiti delle indagini interne della NBA sul caso di possibile violazione delle norme che regolano il salary cap, non sembra più così solida. E quindi, stando alle voci di mercato, due squadre si sarebbero già messe sulle tracce dell’ala con proposte concrete di trade TUTTI I MOVIMENTI DEL MERCATO NBA

Possibili novità in vista, e che novità, in casa Clippers. Sull’altra sponda di Los Angeles, infatti, potrebbero decidere di chiudere quella che, seppur deludente nei risultati, è stata comunque un’epoca che ha segnato la storia della franchigia. Un’epoca iniziata nel 2019 con la firma in free agency di Kawhi Leonard, accompagnata dallo scambio con Oklahoma City per Paul George. George, nel frattempo, è passato a Philadelphia. E ora anche Leonard, il cui contratto scade al termine della prossima stagione, potrebbe salutare dopo sette anni.

Le possibili destinazioni di Kawhi Secondo i rumors di mercato in pole position per Leonard, sul cui futuro pende l’indagine tutt’ora in corso con cui la NBA sta valutando la possibile violazione delle regole che normano il salary cap con possibili conseguenze per il giocatore e per i Clippers, ci sarebbero due squadre. Da una parte Dallas, che ha appena messo a capo della dirigenzaMasai Ujiri, ovvero l’uomo che nel 2018 aveva preso Leonard dagli Spurs in quello che si era rivelato una specie di ‘noleggio’ di un anno finito però con lo storico titolo dei Raptors. I Mavs metterebbero sul piatto P.J. Washington e Klay Thompson, oltre ad un pacchetto di scelte da definire. Approfondimento Orlando taglia Jonathan Isaac dopo 9 anni