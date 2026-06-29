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NBA, Leonard è sul mercato? Dallas e Toronto ci credono e tentano il colpaccio

NBA

La posizione di Kawhi Leonard ai Clippers, dove tra le altre cose si attendono ancora gli esiti delle indagini interne della NBA sul caso di possibile violazione delle norme che regolano il salary cap, non sembra più così solida. E quindi, stando alle voci di mercato, due squadre si sarebbero già messe sulle tracce dell’ala con proposte concrete di trade

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Possibili novità in vista, e che novità, in casa Clippers. Sull’altra sponda di Los Angeles, infatti, potrebbero decidere di chiudere quella che, seppur deludente nei risultati, è stata comunque un’epoca che ha segnato la storia della franchigia. Un’epoca iniziata nel 2019 con la firma in free agency di Kawhi Leonard, accompagnata dallo scambio con Oklahoma City per Paul George. George, nel frattempo, è passato a Philadelphia. E ora anche Leonardil cui contratto scade al termine della prossima stagione, potrebbe salutare dopo sette anni.

Le possibili destinazioni di Kawhi

Secondo i rumors di mercato in pole position per Leonard, sul cui futuro pende l’indagine tutt’ora in corso con cui la NBA sta valutando la possibile violazione delle regole che normano il salary cap con possibili conseguenze per il giocatore e per i Clippers, ci sarebbero due squadre. Da una parte Dallas, che ha appena messo a capo della dirigenzaMasai Ujiri, ovvero l’uomo che nel 2018 aveva preso Leonard dagli Spurs in quello che si era rivelato una specie di ‘noleggio’ di un anno finito però con lo storico titolo dei Raptors. I Mavs metterebbero sul piatto P.J. Washington e Klay Thompson, oltre ad un pacchetto di scelte da definire.

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L’alternativa Toronto

A fare la corsa contro Dallas, però, ci sarebbe proprio Toronto, a quanto pare pronta a riabbracciare Kawhi dopo l’addio dell’estate del 2019, quando il fresco MVP delle Finals aveva salutato tutti a poche settimane dalla conquista del titolo per volare a Los Angeles. I Raptors avrebbero proposto uno scambio con al centro Brandon Ingram come contropartita, anche se l’interesse per l’ex Lakers e Pelicans è sembrato molto tiepido, mentre tra i giocatori potenzialmente coinvolti che piacerebbero molto ai Clippers ci sarebbe Collin Murray-Boyles, reduce da una eccellente annata da rookie.

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