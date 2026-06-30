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Mercato NBA, Bradley Beal rinuncia alla player option: futuro a Miami

NBA

Bradley Beal ha deciso di non esercitare la player option da 5.4 milioni di dollari prevista sul suo contratto con i Clippers, lasciando così Los Angeles dopo un’avventura tutt’altro che felice. La sua prossima destinazione dovrebbero essere i Miami Heat, con i quali c’è reciproco interesse per un accordo

L’esperienza di Bradley Beal con gli LA Clippers è durata solamente sei partite e non continuerà. Il tre volte All-Star infatti ha deciso di non esercitare la player option da 5.4 milioni di dollari prevista dal suo contratto con i losangeleni, tornando così a essere un free agent sul mercato. La sua prossima destinazione, secondo quanto riportato da Brett Siegel, sarebbero i Miami Heat, con i quali c’è interesse reciproco per un accordo. "La grande domanda è se Beal sia disponibile a prendere un contratto al minimo salariale per unirsi a Giannis Antetokounmpo e Bam Adebayo nella loro caccia al titolo" ha aggiunto il giornalista. Beal è reduce da una stagione quasi del tutto persa per via di un’operazione chirurgica all’anca sinistra nello scorso novembre, ma pur avendo già 14 stagioni di NBA alle spalle è ancora relativamente giovane, avendo appena compiuto 33 anni.

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Con il suo 37.6% da tre punti in carriera e le sue capacità realizzative avrebbe da subito un ruolo nella rotazione degli Heat, che hanno bisogno di giocatori con punti nelle mani nel backcourt per alleviare la pressione dalle spalle di Antetokounmpo e Adebayo. La grossa incognita è però la tenuta fisica e quella difensiva, mentre per quella economica non dovrebbero esserci grossi problemi visto che Beal sta ancora ricevendo i 96 milioni di dollari previsti dal suo contratto dopo il buyout concordato con i Phoenix Suns un anno fa.

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