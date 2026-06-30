L’esperienza di Bradley Beal con gli LA Clippers è durata solamente sei partite e non continuerà. Il tre volte All-Star infatti ha deciso di non esercitare la player option da 5.4 milioni di dollari prevista dal suo contratto con i losangeleni, tornando così a essere un free agent sul mercato. La sua prossima destinazione, secondo quanto riportato da Brett Siegel, sarebbero i Miami Heat, con i quali c’è interesse reciproco per un accordo. "La grande domanda è se Beal sia disponibile a prendere un contratto al minimo salariale per unirsi a Giannis Antetokounmpo e Bam Adebayo nella loro caccia al titolo" ha aggiunto il giornalista. Beal è reduce da una stagione quasi del tutto persa per via di un’operazione chirurgica all’anca sinistra nello scorso novembre, ma pur avendo già 14 stagioni di NBA alle spalle è ancora relativamente giovane, avendo appena compiuto 33 anni.

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