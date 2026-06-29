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Mercato NBA, veterani, playmaker e tiratori: la lista di Miami per rafforzare il roster

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Dopo la clamorosa trade che ha portato a Miami Giannis Antetokounmpo, gli Heat si trovano ora a dover rimpolpare un roster decimato dalle cessioni di giocatori inseriti nella trade con Milwaukee. E con poco spazio salariale a disposizione a South Beach sembrano aver individuato cinque candidati ideali da poter portare in Florida, magari puntando sulla loro voglia di provare a vincere un titolo

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