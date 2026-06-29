Mercato NBA, veterani, playmaker e tiratori: la lista di Miami per rafforzare il roster
Dopo la clamorosa trade che ha portato a Miami Giannis Antetokounmpo, gli Heat si trovano ora a dover rimpolpare un roster decimato dalle cessioni di giocatori inseriti nella trade con Milwaukee. E con poco spazio salariale a disposizione a South Beach sembrano aver individuato cinque candidati ideali da poter portare in Florida, magari puntando sulla loro voglia di provare a vincere un titolo
- In casa Heat c’è ovviamente grande fermento dopo l’arrivo di Giannis Antetokounmpo, ma il roster di Miami è ora fortemente ridotto dopo le uscite di Tyler Herro, Kasparas Jakucionis, Jaime Jaquez Jr. e Kel’el Ware, tutti volati a Milwaukee nello scambio per il greco
- Norman Powell, che nella sua prima stagione a Miami ha ottenuto la prima convocazione della carriera all’All-Star Game, si appresta a diventare free agent nel giro di poche ore e trattenerlo potrebbe non essere semplice. Potrebbe anche non essere semplice trattenere Andrew Wiggins, titolare di una player option per la prossima stagione e altro possibile partente nel caso di offerte interessanti da parte di altre squadre
- L’esigenza, quindi, anche a prescindere da come si evolveranno le situazioni di Powell e Wiggins, è quella di allungare il roster a disposizione di coach Erik Spoelstra. E l’idea degli Heat, stando ai rumors di mercato, sarebbe quella di portare a Miami giocatori in grado di dare una mano in fase di costruzione di gioco e tiratori pronti a punire le difese avversarie al tiro dalla lunga distanza
- A maggior ragione se in qualche modo gli Heat dovessero riuscire a trattenere almeno uno tra Powell e Wiggins, lo spazio salariale e di manovra sul mercato sarebbero alquanto ristretti. Ecco perché a Miami sembrano orientati a puntare su veterani a caccia del loro primo titolo oppure su specialisti attratti dal poter giocare per Spoelstra e con Antetokounmpo
- Il suo contratto con Minnesota è scaduto e, in teoria, alla soglia dei 39 anni e con un LaMelo Ball appena arrivato in cabina di regia i Timberwolves potrebbero anche optare per lasciarlo partire. La sua leadership, anche nello spogliatoio, farebbe assai comodo agli Heat
- Anche Tim Hardaway Jr. è ufficialmente free agent dopo un’annata non proprio indimenticabile a Denver. Le sue qualità al tiro dalla lunga distanza sarebbero preziose per una squadra prevedibilmente costruita attorno ad Antetokounmpo e l’ex anche di Mavs e Knicks potrebbe inoltre ripercorrere le orme del padre e volare a Miami
- Reduce dal trionfo con i Knicks, nella cui cavalcata ai playoff ha recitato una parte importante in uscita dalla panchina, e ora free agent, Landry Shamet potrebbe mettere a disposizione degli Heat le sue qualità di tiratore di striscia e magari tentare di bissare il titolo appena vinto
- Il talento, quando si parla di Anfernee Simons, non è mai stato in discussione, anche se l’ormai ex di Blazers, Celtics e Bulls non è fin qui riuscito ad esprimerlo ai massimi livelli in NBA. Al giusto prezzo in termini di salario gli Heat potrebbero pensarci seriamente, anche perché un creatore di gioco e attaccante con punti nelle mani serve come il pane a Spoelstra
- L’alternativa a Simons per Miami potrebbe essere rappresentata da Quentin Grimes, che dopo aver chiuso il contratto con Philadelphia sembra poter non rientrare nei piani futuri dei Sixers. Anche in questo caso al giusto salario potrebbe essere un affare potenzialmente ottimo per gli Heat