NBA Cup, annunciati i sei gruppi della prima fase

Sono stati annunciati i gruppi per la NBA Cup 2026. Le squadre sono state sorteggiate casualmente in gruppi di cinque sulla base dei record della regular season 2025-26. La NBA Cup si giocherà sempre di venerdì tra il 30 ottobre e il 27 novembre, con ulteriori due “notti NBA Cup” il 24 e il 25 novembre. I quarti di finale (4 e 5 dicembre) e le semifinali (8 e 9 dicembre) si giocheranno nelle arene delle squadre, mentre la finale si giocherà l'11 dicembre alla Hinkle Fieldhouse di Indianapolis