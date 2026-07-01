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NBA Cup, annunciati i sei gruppi della prima fase: sarà subito Spurs-Lakers

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Sono stati annunciati i gruppi per la NBA Cup 2026. Le squadre sono state sorteggiate casualmente in gruppi di cinque sulla base dei record della regular season 2025-26. La NBA Cup si giocherà sempre di venerdì tra il 30 ottobre e il 27 novembre, con ulteriori due “notti NBA Cup” il 24 e il 25 novembre. I quarti di finale (4 e 5 dicembre) e le semifinali (8 e 9 dicembre) si giocheranno nelle arene delle squadre, mentre la finale si giocherà l'11 dicembre alla Hinkle Fieldhouse di Indianapolis

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