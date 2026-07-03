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NBA, Luka Doncic entusiasta per le mosse di mercato dei Lakers

NBA
©Getty

I Los Angeles Lakers si sono mossi con velocità sul mercato dei free agent, confermando Austin Reaves e aggiungendo quattro nuovi giocatori in Walker Kessler, Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili e Collin Sexton. Movimenti che hanno reso felice Luka Doncic, del quale si dice sia entusiasta delle mosse di mercato portate a compimento

I Los Angeles Lakers hanno risolto il loro mercato dei free agent in mezz’ora, trovando gli accordi per Walker Kessler, Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili e Collin Sexton in pochissimo tempo. Dopo la conferma avvenuta qualche giorno fa per Austin Reaves, i gialloviola hanno di fatto già concluso la parte più importante del loro mercato, anche se qualche movimento potrebbe essere ancora possibile (si parla di un ritorno di Rui Hachimura). In ogni caso, già così i Lakers hanno raccolto l’approvazione più importante: quella di Luka Doncic.

Approfondimento

Walker Kessler ai Lakers in cambio di scelte

Secondo quanto riportato dal giornalista di The Athletic Dan Woike, lo sloveno è "entusiasta" dei nuovi arrivi, raggiungendo i due obiettivi primari dell’estate che erano la conferma di Reaves e l’arrivo di un centro di alto profilo come Kessler. Doncic, che è rimasto in comunicazione costante coi Lakers mentre si trova in Europa (dove è stato anche in Italia per alcuni incontri relativi a BC Roma SPQR, la squadra di cui è socio), aveva espresso da tempo la volontà di aggiungere un centro in grado di proteggere il ferro e ricevere i suoi assist sotto canestro come Kessler, anche a costo di sacrificare flessibilità futura in termini di spazio salariale (130 milioni di dollari in quattro anni) e scelte al Draft (quattro tra prime scelte e pick swap). Ma se è quello che serve per far contento Doncic (che nell’estate del 2027 può firmare un’estensione di contratto, anche se per lui avrebbe più senso aspettare il 2028 quando ne potrà firmare una quinquennale da 417 milioni di dollari complessivi), allora ne è valsa la pena.

Approfondimento

Il saluto di LeBron e Doncic dopo l’addio
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NBA

I nuovi Lakers di Doncic e Reaves: il roster

I Los Angeles Lakers hanno concluso quattro operazioni di mercato in poco più di mezz’ora, ridisegnando completamente il roster attorno a Luka Doncic e Austin Reaves. Al momento ci sono 13 giocatori sotto contratto e due posti a roster disponibili, ma la maggior parte dello spazio salariale è stato utilizzato per costruire il roster nelle mani di coach JJ Redick. Sarà abbastanza per puntare al titolo?

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