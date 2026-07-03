In Summer League la regola del "un solo libero"

Le partite della Summer League potrebbero durare meno rispetto a quando siamo abituati. La NBA ha annunciato che la regola del "un solo libero" sarà utilizzata alle leghe estive che si svolgeranno a Salt Lake City, nel nord della California e a Las Vegas. Rispetto alla regola standard, che vede assegnati uno, due o tre tiri liberi in base al fallo subito, con questa regola viene assegnato un solo tiro libero che vale per tutti i punti in palio. Ad esempio: se un giocatore subisce fallo su un tiro da tre punti, invece di tirare tre tiri liberi diversi ne tirerà uno che vale tre punti. Negli ultimi due minuti del quarto periodo e durante tutto l’eventuale supplementare, però, tornano le regole standard. Si tratta di una novità regolamentare per la Summer League, ma non per la NBA in generale: in G-League infatti è utilizzata sin dalla stagione 2019-20, rendendo più veloci le partite. Non è detto che questa regola arrivi anche nelle partite della NBA, ma in passato alcune novità come il challenge degli allenatori, il reset a 14 secondi dopo il rimbalzo offensivo e il "take foul" erano già stati sperimentati e poi utilizzati anche in NBA.

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