Assente dalle panchine dal 2023, dopo l’addio a Georgetown, Patrick Ewing nella prossima stagione sarà assistente di Brian Keefe agli Wizards. Per l’ex leggenda dei Knicks, di cui è stato ambasciatore negli ultimi due anni, si tratta di un ritorno, perché proprio a Washington aveva mosso i primi passi da assistant coach all’inizio degli anni Duemila dopo il ritiro dal basket giocato

Per Patrick Ewing, come per chiunque avesse il cuore legato ai Knicks, la vittoria del titolo lo scorso giugno pare aver rappresentato la chiusura di un cerchio. Il grande ex, uomo simbolo della squadra tra gli anni Ottanta e Novanta e ambasciatore dei colori blu e arancio negli ultimi due anni, ha infatti deciso di fare la valigia e cambiare aria: dalla prossima stagione Ewing tornerà a fare l’assistente allenatore. E ad accoglierlo saranno gli Wizards, proprio la franchigia con cui Ewing aveva iniziato il suo percorso nei quadri tecnici subito dopo il ritiro dal basket giocato nel 2002.