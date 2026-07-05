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NBA, Patrick Ewing torna in panchina dopo tre anni: sarà assistente a Washington

NBA

Assente dalle panchine dal 2023, dopo l’addio a Georgetown, Patrick Ewing nella prossima stagione sarà assistente di Brian Keefe agli Wizards. Per l’ex leggenda dei Knicks, di cui è stato ambasciatore negli ultimi due anni, si tratta di un ritorno, perché proprio a Washington aveva mosso i primi passi da assistant coach all’inizio degli anni Duemila dopo il ritiro dal basket giocato

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Per Patrick Ewing, come per chiunque avesse il cuore legato ai Knicks, la vittoria del titolo lo scorso giugno pare aver rappresentato la chiusura di un cerchio. Il grande ex, uomo simbolo della squadra tra gli anni Ottanta e Novanta e ambasciatore dei colori blu e arancio negli ultimi due anni, ha infatti deciso di fare la valigia e cambiare aria: dalla prossima stagione Ewing tornerà a fare l’assistente allenatore. E ad accoglierlo saranno gli Wizards, proprio la franchigia con cui Ewing aveva iniziato il suo percorso nei quadri tecnici subito dopo il ritiro dal basket giocato nel 2002.

Ewing e un ruolo da mentore agli Wizards

Washington Ewing affiancherà coach Brian Keefe e con ogni probabilità gli verrà affidato prima di tutto il compito di gestire uno spogliatoio che nella prossima stagione vedrà due stelle come Trae Young e Anthony Davis, arrivati durante la sessione invernale di mercato e ora pronti a iniziare una nuova avventura insieme, e la primissima scelta all’ultimo Draft AJ Dybantsa. Per Ewing, che dopo gli esordi agli Wizards ha agito da assistant coach anche a Houston, Orlando e Charlotte, arriva quindi il ritorno ad un ruolo attivo dopo l’addio a Georgetown del 2023, chiusura di un’avventura da capo allenatore presso l’ateneo che l’aveva lanciato a inizio anni Ottanta durata sei anni. 

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